Два ребенка и женщина пострадали при столкновении автомобилей в Челябинске

Инцидент произошел в воскресенье на улице Сталеваров

В воскресенье днем на улице Сталеваров в Челябинске столкнулись легковые автомобили. Пострадали три пассажира, в том числе женщина и два ребенка, сообщает городская ГАИ.

«„Хендай-Солярис“, которым управлял 25-летний мужчина, столкнулся с „Ладой-Грантой“, за рулем которой сидел мужчина 37 лет. После удара „Лада“ наехала на бордюрный камень, а ее пассажиры — 33-летняя женщина и два мальчика, 2013 и 2017 года рождения, — получили травмы», — рассказывают в ГАИ.

Обе машины получили механические повреждения.