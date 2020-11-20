Два пожара в Челябинской области унесли жизнь трёх человек

Возгорания произошли за одну ночь.

Прошедшая ночь в Челябинской области не обошлась без происшествий. На территории региона случились два пожара, которые унесли жизни троих человек.

Один пожар произошёл в поселке Потанино под Копейском. Там горел деревянный дом и его веранда. На место тут же направились пожарные МЧС России.

Осмотрев дом на предмет нахождения в нём людей, спасатели обнаружили мужчину и женщину, которые находились без сознания. До приезда «скорой» пожарные пытались самостоятельно реанимировать пострадавших, только прибывшие медики констатировали их смерть.

«Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. На его ликвидации от МЧС работали 21 человек личного состава и 5 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

К слову, проверку по факту этого пожара Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области проводит доследственную проверку. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ещё одно возгорание случилось в Усть-Катаве на улице Кладенная. Там также горел жилой деревянный дом, и уже произошло обрушение кровли.

«Тушение производилось методом подвоза воды, поскольку район безводный. Во время тушения внутри дома была обнаружена женщина без признаков жизни», — рассказали спасатели.

В ликвидации этого пожара участвовали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Дознавателям также предстоит выяснить, от чего произошло возгорание.

Спасатели вновь напоминают о правилах пожарной безопасности. Их нарушение может причинить не только материальный ущерб, но и обернуться трагедией.