Два подростка госпитализированы после драки в челябинском образовательном центре

Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства

В челябинском образовательном центре № 5 во время драки пострадали два подростка. Оба госпитализированы, сообщили в Первому областному информагентству в региональном министерстве здравоохранения.

«На месте работала одна бригада скорой помощи. Состояние пострадавших стабильное», — сообщили в Минздраве.

Пресс-секретарь образовательного центра Вячеслав Ватутин сообщил корреспондентам медиахолдинга «Первый областной», что руководство школы сотрудничает с правоохранительными органами.

«Произошел конфликт между жителями микрорайона „Парковый“. Все личности установлены. Сейчас ведется разбирательство совместно с силовыми структурами. Образовательный процесс не прерывался, он был организован в штатном режиме. Школа продолжает свою работу», — прокомментировал Вячеслав Ватутин.

Глава региона попросил правоохранительные органы детально разобраться в ситуации, а Минобру области и мэрии города — проверить действия должностных лиц и охраны школы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Проверку по факту происшествия проводит прокуратура. Напомним, группа подростков ворвалась в холл школы с молотками и, по предварительной информации, с травматическим пистолетом. Завязалась драка, перепугавшая учеников образовательного центра. Тем не менее, эвакуация не понадобилась, занятия продолжились в обычном режиме. Установлены все участники конфликта.

