Два пешехода пострадали в результате аварий в Челябинске

Оба человека госпитализированы в медицинские учреждения.

Сразу несколько пешеходов пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Челябинске за последние сутки. Обе аварии произошли накануне в вечернее время.

В Центральном районе автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

«На улице Цвиллинга, напротив дома № 1, женщина-водитель, 1960 года рождения, управляя автомобилем „Шевроле“, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте справа налево в зоне видимости регулируемого перекрестка», — прокомментировали происшествие в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

49-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Еще одна авария произошла в 21:00 на Бродокалмакском тракте.

«Водитель, 1951 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Пешеход, 1972 года рождения, получил перелом носа и травму головы, его госпитализировали с места происшествия.