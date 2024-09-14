Два пешехода пострадали под колесами авто за один вечер в Челябинске

Их доставили в больницу

Вечером 13 сентября в Челябинске произошло сразу два ДТП с пострадавшими пешеходами. Их доставили в медучреждения на автомобилях скорой помощи, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Одна из аварий произошла в 21:45 в районе дома № 44 по улице 40-летия Победы. По предварительным данным, 25-летний водитель «Хендай» сбил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. В результате пострадавшую увезли на скорой с травмами.

Аналогичная авария произошла в 23:18 на улице Гагарина в районе дома № 16а. Местная жительница переходила дорогу неподалеку от пешеходного перехода на красный сигнал светофора и оказалась под колесами ВАЗа. Ее также доставили в больницу.

Ранее под колеса иномарки попал девятилетний школьник в Копейске. Мальчик пересекал дорогу на самокате также в неположенном месте.

Сотрудники ГАИ просят пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения и внимательно смотреть по сторонам при пересечении дороги. Водителям напомнили о том, что необходимо снижать скорость вблизи пешеходных переходов.