Два пассажирских поезда задержали из‑за энергоаварии на станции в Челябинской области

Движение восстановлено в 4:40

Сегодня ночью,15 июня, на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги из-за аварийного отключения контактной сети задержали движение двух пассажирских поездов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Задержали поезда сообщением Москва — Челябинск на 1 час 39 минут и Уфа — Новый Уренгой на 1 час», — рассказали в ведомстве.

Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.