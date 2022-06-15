Сегодня ночью,15 июня, на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги из-за аварийного отключения контактной сети задержали движение двух пассажирских поездов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Задержали поезда сообщением Москва — Челябинск на 1 час 39 минут и Уфа — Новый Уренгой на 1 час», — рассказали в ведомстве.
Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.