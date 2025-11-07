Два молодых челябинца пойдут под суд за демонстративно порванный паспорт

Их обвиняют в надругательстве над гербом России

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей (одному 20 лет, другому — 21), обвиняемых в публичном надругательстве над гербом РФ. Основанием для возбуждения дела стал инцидент с умышленным уничтожением паспорта одного из фигурантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 1 октября в одном из челябинских ночных клубов.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди, демонстрируя пренебрежение к обществу и патриотическим чувствам граждан, публично разорвали паспорт на части. После этого они бросили обрывки документа на пол, а затем выбросили их в мусорную урну.

Нарушение было квалифицировано как надругательство над изображением государственного герба, расположенного на обложке и страницах паспорта.

Теперь молодым людям придется отвечать за эту глупую выходку перед судом.