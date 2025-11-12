Два микроавтобуса опрокинулись в кювет на трассе в Челябинской области

В маршрутке пострадали три пассажирки

В Верхнеуральском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух «Газелей», которые улетели в кювет на трассе, причем одна из машин была с пассажирами, семь человек, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Инцидент произошел в среду, 12 ноября, в 07:45 на 171-м километре автодороги Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск. По предварительным данным, 64‑летний водитель, управляя автобусом «Газель Некст» (маршрутный номер 379, маршрут Магнитогорск — Верхнеуральск) совершил наезд на такой же микроавтобус, который стоял на обочине. После столкновения автомобили съехали в кювет и опрокинулись.

В результате ДТП три пассажирки — 40‑летняя женщина, 18- и 16-летняя девушки — обратились за медицинской помощью в больницу.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводятся необходимые процессуальные действия.