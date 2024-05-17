Двух жителей Коркино будут судить за поджог автомобиля, принадлежавшего полицейскому. Рецидивисты решили так отомстить сотруднику местного ОМВД за то, что он выписал штраф их товарищу за ненормативную тонировку, сообщили в пресс-центре прокуратуры.
Напомним, инцидент произошел 29 апреля текущего года.
«По версии следствия, обвиняемые прибыли к зданию отдела полиции, где был припаркован личный автомобиль сотрудника, разбили заднее стекло Toyota Camry 2011 года выпуска, разлили в салоне легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли. В результате поджога потерпевшему причинен значительный материальный ущерб в сумме около 600 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Обоим предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.
Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Один из них, имеющий непогашенную судимость, заключен под стражу, второй ждет суда под домашним арестом.