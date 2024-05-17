Два коркинца подожгли машину полицейского, чтобы отомстить за друга

Обоим пироманам грозит до пяти лет заключения

Двух жителей Коркино будут судить за поджог автомобиля, принадлежавшего полицейскому. Рецидивисты решили так отомстить сотруднику местного ОМВД за то, что он выписал штраф их товарищу за ненормативную тонировку, сообщили в пресс-центре прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел 29 апреля текущего года.

«По версии следствия, обвиняемые прибыли к зданию отдела полиции, где был припаркован личный автомобиль сотрудника, разбили заднее стекло Toyota Camry 2011 года выпуска, разлили в салоне легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли. В результате поджога потерпевшему причинен значительный материальный ущерб в сумме около 600 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Обоим предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Один из них, имеющий непогашенную судимость, заключен под стражу, второй ждет суда под домашним арестом.