Два грузовика столкнулись на светофоре в Челябинске

По информации ГИБДД, никто не пострадал

Сегодня, 22 апреля, днем в Тракторозаводском районе Челябинска столкнулись два движущихся попутно грузовика. Как сообщили очевидцы в одном из пабликов в социальной сети «Вконтакте», у одной из машин, предварительно, отказали тормоза.

«По предварительным данным, у водителя большегруза „Хово“ произошел отказ тормозной системы, и он врезался во впереди стоящий „КамАЗ“. Водитель попытался уйти от столкновения, но уже было поздно. Автомобилист получил ранения различной степени тяжести, но остался жив»,— рассказали очевидцы.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции факт аварии подтвердили, однако отметили, что в ДТП никто не пострадал, Также в ведомстве не подтвердили факт отказа тормозов.

«50-летний водитель автомобиля „Хово“ не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий на светофоре автомобиль „КамАЗ“. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются.

Напомним, сегодня днем на северо-западе Челябинска маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с автомобилем «Митсубиси». В результате пострадали шесть человек, им оказали необходимую медицинскую помощь.