/ Два грузовика столкнулись лоб в лоб на курганской трассе. Есть погибшие

На участке организовали реверсивное движение.

Серьезное ДТП произошло на Курганской трассе утром 18 мая. Два грузовика столкнулись в Зауралье, но движение из Челябинской области и на ее территорию теперь затруднено. Сейчас ведутся следственные действия. Известно, что один человек погиб и один пострадал в результате столкновения.

На трассе Р-254 приостановлено движение из-за аварии. Произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Подробности уточняются. Для грузового транспорта организована парковка перед Шумихой. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Сейчас на 113 километре трассы — участке, где произошло ДТП, — организовано реверсивное движение для легковых и грузовых автомобилей. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

В 10:40 стало известно, что движение на участке полностью восстановлено.