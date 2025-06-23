Два человека утонули на Южном Урале за выходные

Несчастные случаи произошли в Челябинске и селе Кичигино

Двое южноуральцев стали жертвами водной стихии в минувшие выходные. Несчастные случаи произошли далеко друг от друга — в Челябинске и селе Кичигино, но при схожих обстоятельствах, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Так, в субботу, 21 июня, на реке Увельке утонул 32‑летний мужчина, в воскресенье — на озере Балчуг в Челябинске погиб 58‑летний местный житель.

«В обоих случая люди отдыхали в не оборудованных для купания местах в компании друзей. По предварительным данным, оба вышли на воду в состоянии алкогольного опьянения и не вернулись. Тела переданы сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

С начала купального сезона — 2025 на воде погибло 13 южноуральцев, среди них один ребенок.

Напомним, на территории области в 2025 году задекларировано 202 пляжа, где созданы условия для комфортного и безопасного времяпрепровождения и не зафиксировано ни одного случая гибели за последние 10 лет, однако многие люди упорно отдыхают в диких местах, и результат такого отношения к собственной безопасности — самый печальный, резюмируют в МЧС.