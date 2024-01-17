Два человека скончались после наезда автомобиля в Челябинской области

В ГИБДД разыскивают очевидцев аварии

Вечером 16 января на территории Сосновского района автомобилист наехал на двух пешеходов. Пострадавшие скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла на первом километре автодороги Рощино — подъезд к Екатеринбургу в период с 21:10 до 21:20. По предварительным данным, водитель автомобиля «Субару» сбил 50-летних мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении. От полученных травм они скончались на месте ДТП. Водитель скрылся.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев аварии и тех, кто располагает записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам 8 (351-44) 3-20-33, 8 (351) 256-28-08. Конфиденциальность гарантирована.