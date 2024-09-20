Два человека сгорели заживо в ночном пожаре в Копейске

В доме барачного типа вспыхнули две квартиры, огонь перекинулся на крышу

В Копейске устанавливаются причины и обстоятельства ночного пожара, в котором погибли два человека.

В пресс-центре южноуральского МЧС сообщили, что в многоквартирном доме барачного типа по Кузнецова, 2 загорелись две квартиры на втором этаже и кровля. Самостоятельно, еще до прибытия пожарных, из дома сумели выбраться пять человек — все взрослые.

«С огнем боролись 20 человек личного состава и шесть единиц техники от МЧС России. При тушении были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины, без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория.