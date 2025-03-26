Два человека разбились в Volkswagen, который влетел в электроопору на АМЗ

Один погиб на месте, за жизнь второго борются врачи

В Советском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства страшной аварии, в результате которой один человек погиб, один ранен, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Инцидент произошел в среду, 26 марта, вблизи дома 1/1 по улице Ярославской. По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением и совершил наезд на металлическую электроопору. По словам очевидцев, он ехал со значительным превышением скорости.

В результате аварии водитель перевернувшегося автомобиля погиб на месте, его 36-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.