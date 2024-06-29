Два человека разбились после столкновения с деревом под Миассом

Один из них погиб на месте

В Миассе устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе до Златоуста.

Сегодня, 29 июня, в 7:35 на 11-м километре автодороги Миасс — Златоуст 25-летний водитель Mazda 6, по предварительным данным, на изгибе дороги вправо, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в левый кювет где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, его 25-летний пассажир получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.