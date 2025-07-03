Два человека разбились на квадроцикле в Чебаркуле

Выезжая с прилегающей территории, водитель квадроцикла не уступил дорогу легковушке

Водителя и пассажира квадроцикла в Чебаркуле увезли в больницу с тяжелыми травмами после столкновения с легковушкой, сообщает Госавтоинспекция по Челябинской области.

ДТП произошло в среду, 2 июля, вечером. По предварительным данным, 25‑летний водитель квадроцикла Shark при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю Chevrolet Cruze под управлением 27‑летнего мужчины.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

К слову, пассажир квадроцикла в июне этого года уже попадал в ДТП: тогда он сам сел за руль пьяным и столкнулся с авто, в результате чего был ранен его пассажир.