Два человека пострадали в тройном ДТП на трассе М‑5 в Челябинской области

Они доставлены в больницу

Сегодня, 20 апреля, на трассе М-5 «Урал» на территории Саткинского округа столкнулись тягач и два легковых авто. В результате пассажир и водитель легковушек пострадали, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла на 1674‑м километре трассы. Водитель автомобиля «Ситрак», двигаясь в сторону Челябинска, наехал на следовавшую впереди «Ладу», которая поворачивала налево. От удара отечественное авто выехало на полосу встречного движения, где врезалось в «Хендай», которым управляла женщина.

«В результате травмы получили пассажир „Лады“, находившийся на переднем сиденье, и водитель „Хендай“. Они доставлены в больницу Сатки»,— уточнили в ведомстве.

Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.