Два человека пострадали в столкновении такси с двумя машинами

Авария произошла утром на улице Дарвина.

Два человека пострадали в утреннем ДТП на улице Дарвина в Челябинске. Авария с участием трёх автомобилей произошла сегодня, 23 ноября, в 7:20 утра напротив строения № 17. Столкнулись три машины: «Фольксваген» с маркировкой такси, а также «Лада» и «Хёндай».



«Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем „Фольксваген“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем „Лада“ под управлением водителя 1951 года рождения, после чего автомобиль „Лада“ совершил столкновение с попутным автомобилем „Хёндай“ под управлением водителя 1970 года рождения»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД Челябинска.

Отметим, что все пострадавшие были в одной машине — «Фольксвагене». Пострадали водитель и его пассажир. Подробности инцидента выясняют сотрудники ГИБДД.