Два человека пострадали в массовом ДТП с опрокидыванием авто в Челябинске

Обстоятельства аварии выясняются

Вечером 5 апреля в Тракторозаводском районе Челябинска столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. Помощь медиков потребовалась двум пострадавшим, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы 40-летия Октября в 17:00. По неизвестным пока причинам столкнулись автомобили «ВАЗ-2115», «Рено» и «Лексус». Последний от удара опрокинулся.

В результате аварии пострадали два пассажира отечественного авто. Их доставили в больницу. 50-летняя водитель «Рено», 54-летний водитель «Лексус» и 68-летний водитель «ВАЗа» не пострадали.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.