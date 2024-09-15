Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Челябинской области

Авария случилась на ремонтируемом участке дороги

Сегодня, 15 сентября, в Челябинской области на 146 километре трассы Южноуральск — Магнитогорск столкнулись пять автомобилей. В результате пострадали два человека, находившиеся в одной из машин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло в 14:40 на ремонтируемом участке трассы. По предварительным данным, 43-летний водитель МАЗа не справился с управлением и врезался во внезапно остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Лада Гранта». Последний от удара продвинулся и врезался в «Хендай», тот — в «Киа Сид», а «Киа» — в «Джили Атлас».

В результате травмы получили 21-летний водитель «Лады» и его 45-летний пассажир. На месте работают инспекторы ГАИ, все обстоятельства устанавливаются.