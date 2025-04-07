Два человека пострадали в ДТП в Челябинске

На место аварии выезжали сотрудники ГАИ, скорой помощи и пожарной части

Вечером 6 апреля в Челябинске у кафедрального собора Рождества Христова произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщили в городской ГАИ.

Авария произошла в районе дома № 44 по улице Салавата Юлаева. Столкнулись «Шевроле», которым управляла 55‑летняя женщина, и ВАЗ, за рулем которого находился 23‑летний парень. От удара отечественное авто врезалось в металлическое ограждение.

В результате ДТП травмы получили водители обоих авто. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В тот же день в Челябинске в результате столкновения автомобилей «Мазда» и «Дэу-Нексия» пассажир последней скончался от полученных травм.