Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием в Челябинске

Они госпитализированы

Днем 8 марта в Тракторозаводском районе Челябинска столкнулись автомобили Audi и Chery. В результате последний опрокинулся, два пассажира получили травмы, сообщили в городской ГИБДД.

Авария произошла в 14:11 на пересечении улиц Первой Пятилетки и 40-летия Октября. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Audi столкнулся с кроссовером. В результате Chery изменил траекторию движения и опрокинулся. Травмы получили два пассажира Chery, их госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.