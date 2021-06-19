Два человека пострадали в ДТП на северо-западе Челябинска

Водитель иномарки не уступил дорогу молодому человеку, находящемуся за рулем отечественного авто

Поздно вечером 18 июня на северо-западе Челябинска столкнулись два автомобиля. В результате пострадали два человека. Подробнее об аварии корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла около 23:45 на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. Автомобиль «Мазда», поворачивая налево, не уступил дорогу «ВАЗу». Последний от удара въехал к клумбу.

«В результате ДТП пострадали водитель „ВАЗа“ — мужчина, 1997 года рождения, и его пассажир — девушка, 2002 года рождения. Обоим назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

25-летний водитель автомобиля «Мазда» не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.