Два человека пострадали при столкновении «Тойоты» и «Хендай» в Челябинске

Их доставили в больницу

Сегодня, 27 августа, днем в Челябинске на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате пострадали два человека, их доставили в больницу. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области со ссылкой на городскую ГИБДД.

Авария произошла в два часа дня на перекрестке улиц Доватора и Цеховой. По неустановленным обстоятельствам столкнулись автомобили «Тойота Чайзер» и «Хендай Солярис». В результате 39-летний водитель «Хендай» и его 36-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются.