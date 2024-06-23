Два человека пострадали при столкновении иномарки с микроавтобусом в Челябинске

Им оказана необходимая помощь

Вечером 22 июня на северо-западе Челябинска столкнулись автомобили «Фольксваген Каравел» и «Чери Тиго». В результате травмы получили два пассажира «Фольксвагена», сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 18:01 в районе дома № 16 по улице Скульптора Головницкого. По каким причинам две иномарки не поделили дорогу — пока выясняется. Пострадавшим пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Карталинском районе произошла смертельная авария. Водитель иномарки не справился с управлением на скользкой от дождя дороге и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Одна из пассажирок скончалась во время транспортировки в больницу, другая госпитализирована с травмами.