Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Челябинске

Обе машины оказались на обочинах

Сегодня, 12 октября, в Челябинске на улице Худякова столкнулись два автомобиля. В результате пострадали пассажир одного авто и водитель второго, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Около дома № 22 по улице Худякова столкнулись «Лада», которой управлял 22-летний парень, и «Ниссан» под управлением 27-летнего мужчины. От удара обе машины получили повреждения и оказались на обочинах.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель автомобиля „Ниссан“ и 22-летний пассажир автомобиля „Лада“»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными, а также учитывать погодные условия.