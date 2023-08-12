Два человека пострадали при столкновении автомобилей «ВАЗ» и «Лексус» в Челябинске

Водитель иномарки, поворачивая, не убедился в безопасности маневра

Накануне, 11 августа, на Северо-Западе Челябинска столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Лексус». В результате пострадали два человека, находившиеся в отечественном авто, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:30 около дома № 89 по улице Чайковского. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» врезался в «Лексус», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате пострадал водитель и 19-летняя пассажирка «ВАЗа». Все обстоятельства аварии выясняются.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о том, что во время движения нельзя отвлекаться от дороги. Также следует соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров на дороге.