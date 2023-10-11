Два человека пострадали при столкновении автобуса и легкового авто в Челябинске

Им оказана медицинская помощь

Вечером 10 октября на северо-западе Челябинска легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате пострадали пассажир общественного транспорта и кондуктор, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:30 напротив дома № 13 по улице Чичерина. По предварительным данным, 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа-Рио», столкнулась с автобусом.

В результате ДТП травмы получили две женщины — пассажир автобуса и 60-летний кондуктор. Им оказана необходимая медицинская помощь.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения, не отвлекайтесь на гаджеты, не нарушайте скоростной режим и сохраняйте дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов и резких перестроений!»— напомнили в ведомстве.

Напомним, днем 10 октября в Челябинске на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта трамвай въехал в грузовик. Машина от удара упала на легковой автомобиль. Пострадавших нет.