Два человека пострадали при пожаре в квартире пятиэтажки в Челябинске

Шестерых жильцов эвакуировали спасатели

Поздно вечером 12 августа в Центральном районе Челябинска на улице Южной произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. В результате два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже. Прибывшие спасатели обнаружили горение вещей в квартире, где находились две женщины. Их эвакуировали и передали медикам. При помощи автолестницы пожарные также помогли покинуть помещения жителям 4‑го и 5‑го этажей, еще четверых они вывели по маршевым лестницам, используя спаскомплекты. Семеро жильцов сами вышли из подъезда.

«В результате пострадали 32-летняя и 28-летняя женщины, они госпитализированы в ГКБ № 1 с отравлением продуктами горения. Погибших нет. Причины пожара устанавливаются»,— уточнили в ведомстве.