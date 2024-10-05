Два человека пострадали при пожаре в доме на двух хозяев в Магнитогорске

Причиной ЧП стала печь

Ночью 5 октября в Магнитогорске произошел пожар в доме на двух хозяев. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства печи в бане. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице Боткина. Прибывшие спасатели обнаружили горение жилого дома и надворных построек. Они эвакуировали жильцов — мужчину и женщину — и приступили к ликвидации возгорания.

«Пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства выясняются»,— сообщили в ведомстве.