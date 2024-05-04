Два человека пострадали при наезде трамвая на здание в челябинском депо

Им оказана необходимая помощь

При сходе трамвая с рельсов и наезде на здание в Челябинске в депо пострадали водитель транспорта и кондуктор, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

По предварительным данным, ЧП произошло в пять часов утра 3 мая. 49-летняя женщина, управляя трамваем, не справилась с управлением и столкнулась со стоящим позади вагоном. После этого трамвай съехал с рельсов и врезался в административное здание, расположенное на территории депо.

«В результате ДТП пострадали 49-летняя водитель трамвая и 41-летняя кондуктор»,— уточнили в ведомстве.

После аварии у влетевшего в крыльцо трамвая смята крыша и разбито лобовое стекло. У нового трамвая выбита фара.