Два человека пострадали на пожаре из‑за детской шалости в Южноуральске

Ребенок поджег картонную коробку

Вечером 23 сентября в Южноуральске в одном из многоквартирных домов произошел пожар, причиной которого стала детская шалость. В результате два человека госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар в комнате квартиры, расположенный на первом этаже, вспыхнул из-за подожженной картонной коробки. Оказалось, это дело рук ребенка: оставленный без присмотра мальчик решил поиграть с огнем.

Прибывшие пожарные эвакуировали четырех человек, в том числе 11-летнего ребенка, и ликвидировали возгорание на площади 3 «квадрата». Два человека надышались продуктами горения и были госпитализированы.

Сотрудники МЧС призывают родителей объяснять детям, чем опасны игры с огнем, и не оставлять спички и другие предметы в доступных местах.