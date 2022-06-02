Два человека получили ожоги на пожаре в челябинском кафе

Огонь вспыхнул на кровле павильона «Азия»

В Челябинске вечером в четверг, 2 июня, произошел пожар в здании кафе «Азия» по улице Доватора. Подразделения МЧС на месте извлекли два газовых баллона и потушили пламя на кровле здания. По предварительной информации областного ГУ МЧС, ожоги получили двое взрослых.

Кафе «Азия» расположено по адресу: улица Доватора, дом 1Г/1, у въезда в торговый комплекс «Колющенко». На момент прибытия пожарных у павильона горела кровля. Спасатели вытащили из помещения два газовых баллона. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, ожоги получили двое взрослых.

Самостоятельно эвакуировались 12 человек.