Два человека погибли во встречной аварии в Карталинском районе

Еще двоих госпитализировали

В Карталинском районе устанавливаются обстоятельства лобового ДТП, жертвами которого стали два человека, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.



Авария произошла вечером в четверг, 21 августа, на 13-м километре автодороги Карталы — Анненское.



«По предварительным данным, водитель, девушка 2002 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Логан», выехала на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершила столкновение с автомобилем «Дэу-Нексия» под управлением водителя — мужчины 1955 года рождения», — сообщили в ГАИ.





Водитель и пассажир «Нексии» скончались на месте от полученных травм. Остальные участники ДТП получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники полиции и ГАИ выясняют обстоятельства.