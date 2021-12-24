Два человека погибли во время пожара в ковидном госпитале Астрахани

Остальных пациентов и персонал удалось эвакуировать

В Астрахани во время пожара в ковидной реанимации погибли два человека. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание кислородного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Из здания пришлось эвакуировать персонал и пациентов.

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Астрахань вылетел заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков.

Напомним, похожий инцидент случился в Челябинске 31 октября 2020 года (на фото). В челябинской городской больнице № 2 взорвалась кислородная станция. В результате ЧП пострадали близлежащие дома, а пациентов пришлось срочно эвакуировать в другие больницы. Несколько больных, лежавших в реанимации клиники, в тот день погибли. Однако, по заявлению Минздрава области, гибель этих людей не была связана с ЧП и пожаром. К моменту взрыва в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.

В ноябре в Центральном районном суде начались слушания по делу о взрыве в ковидной больнице. В отношении заместителя главврача по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина было возбуждено уголовное дело по части 1, прим. 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Ущерб здравоохранению оценивают почти в 20 миллионов рублей.