Два человека погибли в ночных пожарах в Челябинской области 1 мая

Спасатели бьют тревогу из-за беспечности южноуральцев

Сразу два человека погибли сегодня ночью в Челябинской области во время пожаров. В региональном управлении МЧС России рассказали, что первый случай произошел из-за неосторожности при курении в Миассе, второй — в поселке Непряхино в частном доме. Один человек передан медикам из-за отравления продуктами горения.

В Миассе на проспекте Макеева загорелась квартира на третьем этаже. Спасатели прибыли на вызов, когда подъезд уже заволокло дымом. Жильцов подъезда эвакуировали.

Оказалось, что в горящей квартире вспыхнул диван из-за неосторожности при курении. Находившиеся в квартире мужчина отравился продуктами горения и был передан скорой помощи, женщина погибла.

По утро пожарно-спасательные подразделения выдвинулись в село Непряхино. Здесь горел частный дом. Пламя угрожало и надворным постройкам. Хозяин дома погиб. Возгорание было оперативно ликвидировано, причина пожара устанавливается.