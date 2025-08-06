Два человека погибли при ночном пожаре в СНТ под Челябинском

Мужчина и женщина крепко спали, когда огонь объял дом

Ночью 6 августа в поселке Бектыш Еткульского округа огонь охватил садовый дом и баню. В результате находившиеся в доме мужчина и женщина погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла в СНТ «Восход». Тела погибших сотрудники МЧС обнаружили в ходе тушения пожара. Их личности устанавливаются.

Возгорание было ликвидировано на площади 8 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается. Пожарного извещателя, который мог бы оповестить хозяев дома о приближающейся беде, в помещении не было.