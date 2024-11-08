Два человека погибли в массовой аварии на М‑5 под Усть-Катавом

По предварительным данным, столкнулись три большегруза и легковушка

На трассе М-5 «Урал» под Усть-Катавом ликвидируют последствия жуткой аварии с участием четырех машин, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Автокатастрофа произошла сегодня, 8 ноября, днем на 1628‑м километре автодороги. Предварительно, столкнулись три большегруза и одна легковая машина.

Сообщается, что двое водителей погибли на месте, еще один получил телесные повреждения.

«Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для максимально быстрой эвакуации поврежденных автомобилей с проезжей части для восстановления движения в штатном режиме. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа», — сообщили в полиции.

Добавим, один из грузовиков после столкновения загорелся. Пожарные МЧС России деблокировали двоих погибших водителей фур и ликвидировали пожар.