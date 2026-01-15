Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе в Варненском районе

Авария произошла на автодороге Черноречье — Карталы, еще четыре человека получили травмы

В Варненском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «десятки» при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с «семеркой». В результате два молодых человека скончались в больнице от полученных травм, еще четыре человека получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Инцидент произошел вчера вечером, 14 января, на 74-м километре автодороги Черноречье — Карталы. 18-летний водитель «десятки» при совершении обгона не справился с управлением и допустил лобовое столкновение со встречной машиной, за рулем «семерки» находился 25-летний мужчина.

В результате аварии два человека погибли — это 17-летняя пассажирка ВАЗ-2110 и 24-летний пассажир ВАЗ-2107. Оба скончались от полученных травм в медицинском учреждении. Еще четыре человека, включая обоих водителей, получили телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Управление ГИБДД по Челябинской области напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении обгонов в темное время суток.