Два человека погибли в лобовом ДТП под Челябинском

Водитель одного из авто не справилась с управлением

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Вечером 11 октября в Сосновском районе в условиях непогоды произошло ДТП, в котором два человека погибли и один пострадал, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 18:00 на 16 километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым. 47-летняя водитель «Киа» не справилась с управлением и допустила занос авто на полосу встречного движения. Там иномарка врезалась в автомобиль «Фольксваген Пассат», которым управлял 57-летний мужчина.

В результате водитель и 48-летний пассажир «Киа» погибли на месте происшествия. Водителя «Фольксвагена» госпитализировали с травмами. Все обстоятельства аварии выясняются.

В условиях непогоды 11 октября в Челябинской области произошло несколько ДТП с погибшими и пострадавшими. Так, в Еманжелинском районе 42-летняя водитель «Лады» на летней резине выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. В результате женщину госпитализировали.