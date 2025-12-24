Два человека погибли в лобовом ДТП под Чебаркулем

Виновница аварии госпитализирована; возбуждено уголовное дело

В Чебаркуле возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП с двумя погибшими, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла накануне в дневное время на 17-м километре автодороги Чебаркуль — Мисяш — М-5 «Урал». По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Lifan не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением 62-летнего мужчины.

В результате сильнейшего удара водитель Renault скончался на месте. Также погибла 58-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сиденье автомобиля Lifan. Сама виновница аварии с травмами госпитализирована.

Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В рамках расследования назначен комплекс экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. Проведено инструментальное обследование участка дороги для выявления возможных сопутствующих причин ДТП.