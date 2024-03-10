Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Водитель одной из машин не справился с управлением

В субботу, 9 марта, на территории Миасса лоб в лоб столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Лада Приора». В результате два человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16:00 на 13 километре автодороги Миасс — Златоуст. 65-летний водитель «Тойоты» на изгибе дороги не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль «Лада Приора».

В результате 36-летний водитель «Лады» и его пассажирка — девушка в возрасте около 30 лет — погибли на месте ЧП. Водитель «Тойоты» и его пассажирки — женщины в возрасте 62-х и 40 лет — получили различные травмы.

Как установили сотрудники ГИБДД, водитель и пассажир «Лады» не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка.