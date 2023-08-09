Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Еще двое госпитализированы

Утром 9 августа на трассе М-5 на территории Златоуста произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате два человека погибли, еще двое госпитализированы с травмами, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла около 8:20 на 1726-м километре автодороги Москва — Челябинск. 24-летний парень, управляя автомобилем «Тойота-Марк-2», при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Тойота-Камри».

В результате аварии погибли водитель автомобиля «Тойота-Марк-2» и 26-летняя пассажирка «Тойоты-Камри». 28-летний водитель «Камри» и его 19-летняя пассажирка получили различные травмы, их доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.