Два человека погибли в двух пожарах за ночь в Челябинской области

Одна из трагедий произошла из-за неосторожности при курении

Ночью 6 января пожары с погибшими произошли в частных домах в Чесменском районе и Коркино, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В поселке Тарасовка на улице Заречной загорелись надворные постройки. Пламя быстро перекинулось на жилой дом, в котором находился 78-летний мужчина, и баню. Хозяин дома не смог выбраться из горящего строения и погиб. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

В Коркино пожар в частном доме произошел, предварительно, из-за неосторожности при курении. Спасатели, проникнув в помещение, обнаружили 64-летнего мужчину без признаков жизни. Возгорание ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

Спасатели призывают южноуральцев следить за состоянием электропроводки, не перегружать сеть и быть осторожными с огнем.