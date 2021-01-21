Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Челябинской области

Смертельные травмы получили водитель и пассажир легковушки

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В Саткинском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. ДТП произошло ночью 21 января на 1679 км автодороги Москва — Челябинск.

«34-летняя женщина, управляя автомобилем „Шкода Фабия“, по предварительным данным, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречно двигающимся грузовым автомобилем „Скания“ под управлением 32-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и 51-летний пассажир автомобиля «Шкода».

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка. Известно, что грузовиком управлял житель Пензенской области, а в легковушке находились жители Тюмени.