Два человека погибли при столкновении легкового авто с автобусом в Челябинской области

Пассажиров ПАЗа осматривают медики

Сегодня, 18 января, утром на автодороге Челябинск — Еткуль лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль. В результате водитель и пассажир легковушки погибли, пять пассажиров автобуса направлены на осмотр в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Обновлено в 12:48: по данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на территории Копейска на 6 километре трассы Челябинск — Октябрьское. 22-летняя девушка, управляя автомобилем «Хонда», при обгоне не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус ПАЗ.

В результате водитель седана и ее 28-летний пассажир погибли на месте ДТП. Пятеро пассажиров автобуса, в числе которых 8-летняя девочка и две 16-летние девушки, а также водитель ПАЗа получили травмы и доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГАИ и следователи МВД.

Прокуратура Копейска проконтролирует установление причин ДТП, ход доследственной проверки и принятие процессуального решения.