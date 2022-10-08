Два человека погибли при столкновении «Лады» с двумя грузовиками в Челябинской области

Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения

Сегодня утром, 8 октября, на трассе М-5 на территории Ашинского района легковой автомобиль «Лада Калина» столкнулся с двумя большегрузами. В результате водитель и пассажир «Лады» скончались на месте аварии, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло в 9:30 на 1579 километре автодороги Москва Челябинск. По предварительным данным, 51-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «КАМАЗ» и «Форд F-MAX» с полуприцепом «Касборгер».

В результате водитель и 42-летний пассажир легкового авто погибли на месте происшествия.

«Чтобы устранить затруднение в движении, сотрудники ДПС организовывали объезд через Сим и Миньяр. Сотрудники ГИБДД осуществляли регулировочно-распорядительные действия. В 11:00 движение было восстановлено в полном объеме»,— уточнили в ведомстве.

Как сообщили очевидцы с паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», по предварительным данным, водитель «Лады» уснул за рулем.

Причины и обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Как показывают онлайн-сервисы, в Ашинском районе сохраняется большая пробка в обе стороны.