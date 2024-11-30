Два человека погибли при пожаре в частном доме в Златоусте

Причиной трагедии стало короткое замыкание электрообогревателя

Сегодня, 30 ноября, в Златоусте огонь охватил деревянный жилой дом, расположенный на улице 2-й Нижневокзальной. Находившиеся там мужчина и женщина погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тела хозяев дома спасатели обнаружили во время ликвидации возгорания. Их личности устанавливаются. Предварительно, трагедия произошла из-за короткого замыкания электрообогревателя.

По данным сотрудников МЧС, в доме не было пожарного извещателя, который мог бы оповестить о надвигающейся беде.

Ранее пожар произошел в квартире многоэтажки, расположенной на улице Набережной в Челябинске. В результате двух мужчин госпитализировали.