Два человека погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области

На месте работали три единицы техники

Сегодня днем, 2 апреля, в Кунашакском районе Челябинской области загорелся деревянный частный дом. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили в помещении тела двух взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в доме, расположенном на станции Муслюмово, поступило во втором часу дня. Прибыв, спасатели увидели открытое горение небольшого деревянного дома.

Ликвидируя возгорание, пожарные обнаружили тела двух погибших. Их личности устанавливаются.

«На месте работали три единицы техники. Пожар ликвидирован. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причин возгорания»,— сообщили в ведомстве.

Ранее пожар в частном жилом доме произошел в Златоусте. Хозяина госпитализировали с отравлением продуктами горения.